Roma, Totti e De Rossi presentano la Formula E. Gandini: «Derby? Pronti a fare ottimo risultato»

di Gianluca Lengua

Francesco Totti e Daniele De Rossi sponsor della Formula E che si correrà a Roma sabato. Questa sera i due capitani giallorossi hanno partecipato insieme con il dg Baldissoni e l’ad Gandini alla presentazione dell’E-Prix presso lo store di Hugo Boss in via Frattina. Alla serata sono stati presenti anche i piloti Lucas Di Grassi, Jerome D’Ambrosio e Jean-Eric Vergne. L’amministratore delegato della Roma ha commentato il traguardo raggiunto in Champions League: «È molto bello esserci, è la cosa più importante. Le avversarie per la semifinale? Sono uguali. Ora sognare è lecito, Noi ci pensavamo, è stata una grandissima esperienza e andiamo avanti». Il dirigente ha poi commentato l’eliminazione della Juventus: «Hanno fatto una grandissima partita e sono stati puniti quando ormai assaporavano la possibilità di giocare i supplementari. Non voglio fare il filosofo, ma il calcio è come la vita, dà e toglie con grande facilità senza avvisarti». Chiusura sul derby di domenica: «Sappiamo quanto è importante sia per la classifica che per quello che rappresenta per la città e per le squadre. Sono assolutamente convinto che la squadra sia pronta per fare un ottimo risultato».



