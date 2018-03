Roma, Totti diventa San Francesco: in centro spunta il murale di Tvboy

di Gianluca Lengua

Dopo il murale che raffigura il bacio tra Salvini e Di Maio e quello con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo africano, nel centro di Roma, a Vicolo Savelli, spunta anche un murale dedicato a Francesco Totti. L'autore dell'opera si chiama Tvboy che sulla sua pagina Facebook spiega: «Dopo la santificazione di Leo Messi per mantenere la par condicio in occasione della prossima partita di Champions Barça-Roma ecco anche la santificazione di una leggenda del Calcio FrancescoTotti per l’occasione diventato San Francesco da Roma…». L’ex numero 10 indossa un saio con il logo del club giallorosso, sulle sue mani ci sono tre colombe e ai piedi l’immancabile pallone.



