Roma, Totti: «La Juventus è fuori concorso. Basta alle voci extra Trigoria»

di Gianluca Lengua

La Roma è in difficolta: i risultati fanno fatica ad arrivare, i calciatori in nazionale si lasciano sfuggire frasi compromettenti e sia Monchi che Di Francesco sono sul banco degli imputati. Una situazione che dopo tre giornate nessuno a Trigoria si aspettava di dover affrontare, tanto meno Francesco Totti che è sceso in campo per difendere l’operato del club: «È un momento particolare perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Un inizio in cui abbiamo giocato tre partite (una vinta, una pareggiata e una persa ndc) e non si può dire di chi è la colpa. Le chiacchiere da bar, dei giornalisti, delle radio e tante altre le dobbiamo lasciare fuori Trigoria perché se le porti in casa succedono problemi. L’allenatore è uno dei più forti in Italia, è giovane, ha prospettive, non si fa influenzare da nessuno e penso che con il tempo dimostrerà il suo valore. Sentivo in giro dire che è tanto tempo che non si vince, ma anche le altre squadre non vincono perché vince solo la Juve. Siamo tutti nello stesso scempio. Società e tifosi devono essere uniti, senza di loro non possiamo andare da nessuna parte. Per questo penso che insieme possiamo uscire dal tunnel, che per me non è un tunnel perché dopo tre partite non si può giudicare l’annata. Di Francesco ne uscirà fuori, la squadra seguirà le sue idee e suoi pensieri per far vedere di essere grande in Italia e Europa», ha spiegato il neo dirigente a Roma tv.

C’È SOLO LA JUVE

Con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus oltre ad essere stata la protagonista del mercato estivo appare una corazzata senza rivali: «Bisogna essere realisti, la Juventus fa un campionato a parte, noi dobbiamo fare un campionato con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Un secondo campionato perché la Juve è fuori concorso. Le aspettative devono essere altre, la gente deve saperlo. Lo scorso anno con la semifinale di Champions e il terzo posto vorresti migliorare, ma per farlo devi arrivare in finale di Champions e vincere il campionato. Tutti cercano di darsi questo obiettivo inizialmente, ma la realtà è un’altra: la Juve è fuori concorso e noi cerchiamo di arrivare al secondo o terzo posto, cercheremo di passare il girone. Vogliamo mettere da parte tutte le dicerie extra Trigoria e restare uniti».

LA DIFESA DI MONCHI

Non solo il tecnico, Totti difende anche l’operato del direttore sportivo messo alla gogna per le cessioni di Alisson, Nainggolan e Strootman e l’acquisto di calciatori giovani, e non solo, che fanno fatica a dimostrare il loro valore: «Monchi si è mosso insieme alla società in determinati modi. Ha venduto grandi giocatori e ne ha comprati altri allo stesso tempo grandi. Giovani, con prospettive future, che possono far bene già adesso. È una squadra forte, da secondo-terzo posto. Quando in rosa su 25 giocatori hai 12 nazionali, vuol dire che hai una squadra di alto livello. Perciò stare qui a giudicare Monchi dicendo che è un caprone e un incapace è superfluo. A fine anno si giudicherà: se avrà fatto risultati andrà bene, altrimenti sarà giusto criticarlo. A tre giornate dall’inizio non si può giudicare il suo lavoro, bisogna avere equilibrio. Se perdesse dieci partite consecutive, allora comincerei a farmi qualche domanda, ma adesso no. Quattro punti in tre partite ci possono stare contro il Torino, l’Atalanta e il Milan. Solo una squadra può vincerle tutte, la Juventus. L’importante è che questo non diventi un alibi: siamo forti e dobbiamo lottare per vincere lo scudetto».

KLUIVERT E SCHICK

Le dichiarazioni in nazionale del ceco («Roma in confusione a causa del mercato») e dell’olandese («Voglio giocare titolare») hanno fatto discutere ambiente e tifosi, ma Totti, dall’alto della sua esperienza, prova a gettare acqua sul fuoco: «Quando si va in nazionale, chi fa le domanda, cerca di tirare fuori le cose. Sono ragazzi che vogliono giocare e questo vuol dire che apprezzano se stessi e la Roma, anche io a 18 anni volevo giocare. All’epoca se mi avessero chiesto: “Vuoi essere titolare della Roma?” io avrei risposto: “Sì” e da quel ”sì” esce fuori un mondo di cose non dette. La Roma punta su di loro, faranno vedere chi sono e hanno detto la stessa cosa che avrei detto io a 18 anni. Dispiace perché poi la gente ascolta e legge quello che scrivono i giornali, ma poi la realtà dei fatti la sappiamo solo noi».

