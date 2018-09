Roma, tour de force alla ripresa: 7 partite in 20 giorni. Di Francesco pensa al turnover

di Gianluca Lengua

Mentre la nazionale delude a Bologna contro la Polonia (1-1), i giocatori non convocati della Roma si godono il fine settimana di relax concesso da Di Francesco, fresco di intervento agli occhi. La squadra si ritroverà a Trigoria lunedì, ma Eusebio avrà tutti a disposizione mercoledì, sarà a quel punto che cominceranno i preparativi per le 7 partite in 20 giorni. A dare il via al tour de force è la gara all’Olimpico contro il Chievo (domenica 16 settembre ore 12.30), in cui il tecnico potrebbe mettere in atto un leggero turnover in vista del Real Madrid al Bernabeu (mercoledì 19 ore 21). Dopo quattro giorni tappa a Bologna, il 26 ci sotto con il Frosinone in casa, mentre il 29 si giocherà il derby della Capitale. Il 2 ottobre tornerà la Champions con il Viktoria Plzen ospite all’Olimpico, il ciclo si chiuderà con la trasferta a Empoli (6 ottobre). Sette partite in cui la Roma proverà a tirare fuori gli artigli per cambiare registro rispetto all’inizio di stagione, Di Francesco già a Benevento ha rispolverato il 4-3-3, un modulo a lui più congeniale e provato durante l’intera preparazione estiva. Lunedì dovrebbero tornare ad allenarsi gli infortunati Perotti e Florenzi, oltre a De Rossi che ha seguito per tre giorni un programma di lavoro differenziato.



TURNOVER

Con il Chievo spazio alle certezze e a chi ha dimostrato di essere in palla in nazionale: Schick dovrebbe partire titolare con o senza Dzeko, Pastore rischia il posto dopo la prestazione deludente di Benevento, De Rossi potrebbe alternarsi con Nzonzi, Cristante è in cerca di riscatto dopo la tribuna in azzurro, mentre Kluivert scalpita per un posto sulla fascia. Scelte non facili per il tecnico che tra tanti dubbi ha solo una certezza: il ritorno al 4-3-3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA