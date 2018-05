Roma, Trigoria si rifà il look per il ritiro. Finale di Champions: ironia in stile Royal Wedding

di Gianluca Lengua

La decisione è ufficiale: prima della tournée negli Stati Uniti (partenza per San Diego il 22 luglio), la Roma trascorrerà una decina di giorni a Trigoria in ritiro invece di trasferirsi in Trentino. La montagna ha sempre fatto da cornice alla prima parte della preparazione estiva dei giallorossi: prima Castelrotto, poi Riscone di Brunico, Pinzolo, ma anche l’Austria. Questa estate, però, come accadde nel 2007 e nel 2008 con Spalletti, De Rossi e compagni resteranno al Fulvio Bernardini dove il club ha tutti gli strumenti necessari per monitorare e assistere i giocatori a 360 gradi. Nell’ottica di arricchire il centro sportivo di servizi all’avanguardia, la società ha messo mano alle stanze riservate ai calciatori, ristrutturandole e installando tutti i servizi di ultima generazione. I lavori, che si stanno svolgendo proprio in queste settimane, fanno parte dell’opera di rinnovamento del centro sportivo cominciata nel 2014: dalla sala stampa, al media center, passando per l’ingresso, il bar, la palestra, le piscine per la riabilitazione, gli spogliatoi, le stanze dei calciatori del settore giovanile e i campi. In vista dell’appuntamento pianificato per i primi di luglio, sono stati affidati ad alcuni esperti del settore anche i terreni di gioco dove la squadra si allenerà per tutta la prossima stagione e prima di partire per gli Stati Uniti.



VOGLIA DI CHAMPIONS

Lavori propedeutici ad aumentare le prestazioni della squadra e ad aggiungere trofei in bacheca. I giallorossi dopo 34 anni hanno partecipato ad una semifinale di Champions League, un evento che per la società non deve restare isolato. La partita d’andata all’Anfield ha seriamente compromesso la qualificazione alla finale e l’ottima prestazione all’Olimpico non è bastata per volare a Kiev. Questa sera la Roma resterà a guardare il match tra Liverpool e Real Madrid con un pizzico di invidia come, con ironia, ha comunicato il club giallorosso su Twitter postando una foto di Chelsy Davy. L’ex fidanzata del principe Harry invitata al Royal Wedding, è stata immortalata in uno scatto mentre osservava il suo compagno per Acinque anni, andare all’altare con Meghan Markle. Una foto utilizzata dai social giallorossi per descrivere il “mood” di giornata.



