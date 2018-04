Champions, la Roma twitta: «Avversari per 180', ma gli amici restano amici». Salah risponde: «Al 100%»

La Roma contro Liverpool e Salah contro la sua ex squadra. Non si fa attendere il commento della Roma al sue ex esterno e tramite Twitter ha inviato un messaggio all'egiziano: "Saremo avversari per 180', ma qualsiasi cosa accada gli amici rimangono amici. Non vediamo l'ora di rivederti!". Pronta la risposta dell'attaccante dei Reds: "Al 100%!".

100% — Mohamed Salah (@22mosalah) April 13, 2018

