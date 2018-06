Roma, ufficiale: ceduto Tumminello all'Atalanta

di Redazione Sport

Con una nota ufficiale sul proprio sito, l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Nato a Erice il 6 novembre 1998, l'attaccante mancino reduce dalla stagione in prestito al Crotone era in giallorosso dall'epoca dei Giovanissimi Nazionali dopo le prime esperienze nel Trapani e nel Palermo. L'esordio in serie A risale al 6 gennaio 2016 sul campo del Chievo, mentre nella scorsa stagione Tumminello ha segnato 3 gol in 10 presenze, rimanendo fuori per diversi mesi a causa della lesione del crociato anteriore destro, di cui 1 proprio nel 5-1 dei bergamaschi al Crotone il 20 settembre scorso.



La Roma ha venduto a titolo definitivo all'Atalanta il giovane attaccante Marco Tumminello. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro, oltre a un importo pari al 50% del valore eccedente i 5 milioni di euro in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore. L'accordo, inoltre, include un diritto di opzione per la Roma, esercitabile nelle prossime due stagioni sportive, per il riacquisto a titolo definitivo ad un valore di 13 milioni di euro al termine della prima stagione sportiva, e di 15 milioni di euro al termine della seconda.

