Roma, ufficializzati Zaniolo e Santon. Nainggolan all'Inter fino al 2022

di Gianluca Lengua

La Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto di David Santon, a fronte di un corrispettivo fisso di 9,5 milioni di euro. Con il difensore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. «Non vedo l’ora di iniziare e di far vedere a tutti quello che posso dare. L’arrivo alla Roma rappresenta tantissimo per me, ho tanta voglia di riscatto ed essere arrivato qui mi dà tante motivazioni», ha detto il difensore a Roma Tv.

Santon ha 27 anni ed è un prodotto del settore giovanile dell’Inter, squadra nella quale ha fatto l’esordio proprio contro la Roma in un match di Coppa Italia nel 2009. In totale ha collezionato 110 presenze con la maglia nerazzurra. Dopo la prima esperienza all’Inter, ha giocato per 6 mesi nel Cesena nel 2011, prima di trasferirsi per quattro stagioni al Newcastle. Negli ultimi tre anni ha militato con i nerazzurri. In Nazionale vanta 8 presenze, avendo esordito a 18 anni nel 2009. «Conosciamo bene Santon e le sue qualità, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è la sua voglia di riscatto. Davide è un giocatore duttile, il mister potrà contare su un ragazzo capace di giocare su entrambe le fasce», sono le parole di Monchi.





ECCO ZANIOLO - Per Nicolò Zaniolo la Roma pagherà l’Inter 4,5 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il club di Pallotta riconoscerà ai nerazzurri un importo pari al 15% del prezzo di cessione. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023.

«Poter vestire questa maglia è un orgoglio, ora devo dimostrare sul campo quanto valgo», ha dichiarato il 18enne nella sua prima intervista in giallorosso. Centrocampista offensivo, Nicolò ha collezionato 13 presenze con la nazionale Under 19 segnando 4 reti. Nel mese di luglio, sarà impegnato negli Europei di categoria che si giocheranno in Finlandia. «Sono molto contento dell'arrivo di Zaniolo a Trigoria. È un talento che non ci ha lasciati indifferenti durante l'ultima stagione, nella quale si è confermato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano». Zaniolo è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, prima di passare per una stagione alla Virtus Entella e successivamente all’Inter. Con la Primavera nerazzurra con conquistato lo Scudetto 2017-18 e la Supercoppa, segnando 13 reti e realizzando 8 assist in 26 partite di campionato.



NAINGGOLAN ALL'INTER - Il centrocampista belga si lega ai nerazzurri fino al 30 giugno del 2022. Alla Roma 38 milioni di euro più il 10% del prezzo di cessione (fino a 2 milioni) in caso di futura rivendita. Ecco il comunicato pubblicato dalla società giallorossa: «L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver ceduto a titolo definitivo, alla F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan, a fronte di un corrispettivo fisso di 38 milioni di euro. Il contratto prevede altresì il riconoscimento ad A.S. Roma, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore, dalla F.C. Internazionale ad un alto club, di un importo pari al 10% del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 2 milioni di euro».



