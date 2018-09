Roma, una girandola impazzita di scelte e moduli

di Mimmo Ferretti

Rivoluzione. Tecnica e tattica. Perché la partita contro l’Atalanta era stata davvero brutta e, quindi, era impossibile non cambiare, non cercare soluzioni alternative. Difesa a tre, innanzitutto, il fattore K sulle corsie esterne e poi Schick in attacco per tentare di trovare, in compagnia di Dzeko e Pastore, nuove soluzioni per andare a far male al portiere avversario. Conoscendo come ragiona Eusebio Di Francesco, una serie di mosse obbligate, non rinviabili. Scelte, forse, un tantino rischiose come tutte quelle non preparate...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO