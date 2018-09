Roma, dal calendario gli stimoli per riprendere a correre

La sensazione a Trigoria è che la squadra abbia bisogno di uno stimolo che possa infondere fiducia nei calciatori e dare il via alla serie di risultati positivi di cui l’ambiente ha un disperato bisogno. La Roma disorganizzata e confusa di inizio campionato si è tirata verso di sé le critiche feroci dell’ambiente, che nemmeno Francesco Totti è riuscito a smorzare. O almeno c’è riuscito solo parzialmente. L’ex capitano ha chiesto pazienza alla piazza prima di giudicare l’operato di squadra e direttore sportivo, ma allo stesso tempo ha lasciato intendere in maniera schietta (e sincera) che non ci sarà partita contro la Juventus. Ma i successi sportivi per la Roma in campionato possono arrivare a stretto giro anche grazie alla complicità di un calendario “soft”, se pur fitto di impegni, che può rappresentare il giusto antidoto al mal di vittoria in cui si è impantanata la formazione di Di Francesco. Tornare a vincere con continuità restituirà ai giocatori la sicurezza essenziale ad affrontare una stagione in cui tutto sembra già scritto.



