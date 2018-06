Roma Under 17, sconfitta l'Atalanta in finale: è scudetto

La Roma Under 17 vince lo scudetto. I baby di Francesco Baldini al Benelli superano in rimonta l’Atalanta dopo una sfida emozionante. Piccoli al 33′ sblocca il risultato e portare l’Atalanta in vantaggio. A fine primo tempo Silipo riporta tutto in parità trasformando un calcio di rigore. Emozioni anche nella ripresa, fino all'ultimo respiro. Traorè riporta avanti i nerazzurri, ma negli ultimi 10′ succede l’impensabile: prima arriva di nuovo il pareggio, sempre con Silipo, e a un minuto dalla fine un colpo di testa di Bucri, già decisivo nella sfida con il Torino, regala lo scudetto alla Roma.

