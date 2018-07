Roma, Under: «Il nostro obiettivo è essere una delle prime due in campionato»

di Gianluca Lengua

Cengiz Under è stato una piacevole sorpresa dello scorso campionato. L’attaccante esterno della Roma ha segnato 8 gol, risollevando la squadra durante il periodo buio passato a gennaio e febbraio. Il giovane arrivato la scorsa estate dall’Istanbul Basaksehir ha fatto presto a integrarsi e oggi è uno dei pilastri della squadra su cui conta Di Francesco: «Vogliamo arrivare almeno al secondo posto in Serie A. Purtroppo siamo arrivati terzi, quest’anno ma la voglia è quella di migliorarci e arrivare tra i primi due. Spero di avere un ruolo importante. Di Francesco mi è stato sempre accanto e mi ha dato tanta fiducia», ha detto l’esterno a Roma tv. Troppo estremi i paragoni con Salah che al Liverpool ha disputato una stagione da ricordare: «Lui è un giocatore fortissimo. Ha fatto il suo compito al meglio e poi è andato via, io spero di prendere il suo posto e di continuare a migliorare. Però fare un paragone… Chi è più veloce? Io sono molto veloce, ma penso lo sia più lui. Il mio sogno? Arrivare a giocare i Mondiali».

