Roma, Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona

di Gianluca Lengua

Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna. Il turco è rientrato dall’impegno in nazionale con un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Per questo l’allenatore ha scelto di lasciarlo a riposo a Trigoria in vista dell’impegno contro il Barcellona, al suo posto giocherà El Shaarawy. Fuori dalla lista anche Pellegrini che ha riportato un piccolo strappo al polpaccio, il centrocampista tornerà a disposizione per la gara del Camp Nou.

Al Dall'Ara, Di Francesco schiererà in linea difensiva Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; a centrocampo Nainggolan, De Rossi e Strootman; in attacco il tridente più accreditato è quello formato da El Shaarawy, Schick e Perotti, poche possibilità per Gerson, mentre Dzeko resterà in panchina per riposare in vista del Barça. La squadra è partita nel primo pomeriggio dalla stazione Termini ed è stata accolta da una decina di tifosi, intorno alle 18 l'arrivo a Bologna.

Ecco la lista degli uomini convocati per il Bologna: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA