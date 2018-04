Roma, Under recupera per il Barcellona. Slitta l’arrivo di Pallotta

di Gianluca Lengua

A Trigoria il morale è sotto i piedi. La sconfitta contro la Fiorentina sta facendo rivivere ai calciatori gli incubi di tre mesi fa, quando i risultati faticavano ad arrivare ed il gioco era scontato e prevedibile. All’orizzonte c’è il derby (domenica prossima alle ore 20.45), ma prima c’è il Barcellona, un’amichevole di lusso visto il largo risultato dei blaugrana dell’andata (4-1) che gli ha aperto le porte alla semifinale.



In questo girone infernale, Di Francesco deve fare attenzione a non perdere i giocatori sotto l’aspetto mentale: quando le cose andavano male è stato Under (a Verona) a riprendere per mano la squadra e portarla verso le tre vittorie consecutive e alla qualificazione ai quarti di Champions. Il turco è stato in panchina a Crotone e poi è tornato dalla nazionale con una lesione al flessore della coscia sinistra. Oggi è rientrato in gruppo, lo staff sanitario lo considera del tutto guarito e Di Francesco potrebbe utilizzarlo sia contro Messi che contro la Lazio tra una settimana. Resta fermo, invece, Perotti per il problema muscolare al polpaccio rimediato al Camp Nou.



Questa mattina una macchina del club era pronta a prelevarlo all’aeroporto di Ciampino, ma il presidente Jim Pallotta ha disdetto il volo all’ultimo minuto per rimandarlo a domani. Il bostoniano arriverà nella capitale per seguire assieme a Ferguson il match di Champions e forse il derby. Terrà, inoltre, delle riunioni con i responsabili del marketing per il main sponsor.

