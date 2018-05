di Mauro Topini

La Roma e l’Accademia Calcio Roma si portano a casa i titoli regionali delle categorie Allievi e Giovanissimi regionali di Fascia B Eccellenza. Nella categoria dei più piccoli, i giallorossi di Rubinacci hanno avuto vita facile dell'Urbetevere, battuto 4-0 nella gara di finale giocata al Comunale di Pomezia. Per la Roma, si tratta della conferma del titolo già vinto la scorsa stagione.



Nella finale Allievi Regionale Fascia B Elite, invece, l’Accademia Calcio Roma si è imposta sulla Vigor Perconti. Per i blaugrana, dopo la delusione della finale Juniores Elite, l’amarezza di non essersi ripresi il titolo che era sfuggito la scorsa stagione.



Domani mattina, la Vigor Perconti giocherà anche la finale Allievi Regionali Elite, contro la Nuova Tor Tre Teste. Appuntamento al campo Gillaro di Monte Compatri, dove si giocherà anche la finale Giovanissimi Regionali Elite (ore 9).

© RIPRODUZIONE RISERVATA