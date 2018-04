Roma VIII, aggressione agli arbitri: il giudice la esclude dal campionato

Roma VIII, dal paradiso all'inferno. Dal sogno di ritorno in Promozione all'esclusione dal campionato di I Categoria. E' quanto ha disposto il giudice sportivo dopo i gravissimi fatti accaduti nella semifinale di ritorno della Coppa Lazio di I Categoria. Semifinale che si era conclusa con il successo esterno (dopo l'uno a uno dell'andata) del Giardinetti Garbatella, che si è così qualificato per la gara di finale. I fatti sono accaduti a fine gara, dopo che già a fine primo tempo c'erano state avvisaglie di possibili incidenti, con persone, che secondo la ricostruzione dei fati sono state ricondotte alla società indebitamente, che erano presenti nella zona degli spogliatoi e minacciavano la terna arbitrale proferendo nei loro confronti offese e minacce.



A fine gara, poi, nonostante l'arbitro avesse chiesto al custode del campo di provvedere alla chiusura di un cancello di ingresso al campo, le stesse hanno aggredito con brutale violenza gli ufficiali di gara, come riportato nel dispositivo del giudice sportivo. "L'arbitro veniva raggiunto da un pugno alla mandibola, che lo faceva cadere a ridosso di un cancello sbattendo la testa, e da uno schiaffo al volto. Mentre cercava riparo negli spogliatoi, veniva colpito con un pugno al volto, un calcio ad una gamba e sputi al viso. L'assistente arbitrale n. 1 veniva raggiunto da un facinoroso che lo colpiva con due pugni alla zona auricolare causandogli temporaneo stordimento. Successivamente lo scaraventava brutalmente verso una recinzione in ferro provocandogli forte dolore. L'assistente arbitrale n. 2, uscendo per primo dal terreno di gioco, veniva attinto da sputi e colpito alla schiena da una bottiglietta di acqua piena provocandogli forte dolore. Nel tentativo di ripararsi negli spogliatoi, subiva una violenta aggressione con pugni al collo ed ad una tempia. Gli ufficiali di gara sono stati aggrediti in rapida successione dai facinorosi che si dileguavano dopo alcuni minuti. Da sottolineare nel frattempo, il totale disinteresse dei dirigenti della società. Persistendo dolore per i colpi subiti, l'assistente arbitrale n. 1 si è portato presso il pronto soccorso Fondazione PTV di Roma dove gli riscontravano trauma cranico guaribile in g. 3. All'assistente arbitrale n. 2 presso il pronto soccorso Santa Scolastica di Cassino gli riscontravano cervicobrachialgia dx guaribile in gg 7 s.c. L'arbitro, fattosi medicare presso la Fondazione PTV di Roma gli riscontravano cefalea post trauma cranico e facciale guaribile in gg 3s.c. In considerazione degli eventi così esplicati e valutata la premeditazione di sostenitori riconducibili alla società di aggredire vigliaccamente e brutalmente gli ufficiali di gara costringendoli a ricorrere per le menomazioni al Pronto Soccorso".



A seguito di questi gravissimi e inaccettabili fatti, il giudice sportivo ha deliberato di "escludere la Società ROMA VIII dal campionato di competenza e da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore".

© RIPRODUZIONE RISERVATA