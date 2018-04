Roma VIII, l'esclusione trasformata in -5 e cinque gare a porte chiuse

di Ugo Baldi

La Roma VIII torna in gioco. Grazie al reclamo presentato alla Commissione d'Appello Territoriale del Lazio, che ha riformato la sentenza di primo grado che prevedeva l'esclusione della Roma VIII dal campionato di I Categoria in seguito all'aggresione e agli di vipolenza perpretati nei confronti della terna arbitrale al termine della semifinale di ritorno della Coppa Lazio di I Categoria, che la Roma VIII aveva perso in casa 2-1 contro il Garbatella Giardinetti.



La Commissione d'Appello, ha riammesso la Roma VIII al campionato di I Categoria, trasformando l'esclusione in 5 punt di penalizzazione in classifica (da scontare subito) e con cinque gare da giocare a porte chiuse, oltre ad un'ammenda di mille euro.



