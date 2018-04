Roma VIII dopo la stangata: «Le scuse all'arbitro e agli assistenti»

di Ugo Baldi

La SSD Roma VIII si è affidata a Facebook per rendere nota la sua posizione e anunciare che farà ricorso contro i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo dopo la semifinale di Coppa Lazio, persa con il Giardinetti Garbatella e con un dopo-gara violento nei confronti del direttore di gara. Dopo gara che ha portato all'esclusione dal campionato della stessa Roma VIII.

«Nell'apprendere con molta amarezza le decisioni del Giudice Sportivo -ha scritto la società rosso verde - ribadisce, con assoluta fermezza, la totale estraneità ai fatti attribuiti e si riserva di dimostrarlo nelle sedi opportune. Quanto accaduto è molto lontano dalla nostra idea di sport e dall'impegno profuso nel diffondere la cultura sportiva anche in un quartiere da tutti definito difficile come Torbellamonaca. Credevamo di esserci riusciti e le gesta di due persone, ASSOLUTAMENTE ESTRANEE ALLA SOCIETA', non possono incidere cosi pesantemente su un gruppo che tra mille difficoltà ha lottato per un bellissimo obiettivo rimanendo in testa al campionato dalla prima giornata e arrivando a 7 giornate dalla fine ancora con un congruo vantaggio sula seconda (Giardinetti Garbatella): arrivare stasera al campo e vederli piangere è stata una sensazione bruttissima. Ed è per questo motivo che, pur ribadendo con assoluta fermezza la nostra contrarietà e il ribrezzo per quanto accaduto al Giudice di gara e ai suoi Assistenti, ai quali porgiamo nuovamente le nostre scuse, porteremo avanti con tutte le nostre forze la difesa di questi ragazzi per dare loro ancora una speranza».

