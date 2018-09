Ronaldo, giornate di riposo in yacht a Montecarlo

lLa sua nazionale pronta a giocare contro l'Italia, lui a riposo. «Vitamima D» assunta nel migliore dei modi: una giornata all'aria aperta su uno yacht a Montecarlo. Cristiano Ronaldo sfrutta i tre giorni di riposo concessi da Allegri ai suoi calciatori per una gita in compagnia della famiglia: nel post pubblicato sul suo profilo Instagram il campione portoghese sfoggia la sua forma impeccabile posando su uno splendido yacht. Un tuffo con Georgina e Cristiano Jr, una puntata al casinò: ricaricare le batterie in vista della ripresa dell'attività fissata per martedì. Dopo quattro giorni di duri allenamenti, un pò di riposo anche per il cinque volte Pallone d'Oro.







