Ronaldo, la notte fantastica di un fuoriclasse applaudito da tutti

di Alberto Mauro

C’è poco da fare contro questo Cristiano Ronaldo, puoi solo sperare che non sia in giornata. Perché quando gira tutto come deve è semplicemente devastante, trascina quasi da solo il Real alle semifinali di Champions con una partita perfetta. Il primo gol è opportunismo puro, ma anche capacità – dettata dall’esperienza - di prevedere dove arriverà il pallone un attimo prima degli avversari, anticipandoli. Quando Isco mette la palla dentro lui ha già staccato Barzagli e Chiellini, pronto a fulminare Buffon. La Juve prova a limitarlo in tutte le maniere, ma lui rimane in agguato, pronto a colpire. Appena sembra essersi placato arriva puntuale il gol che ogni attaccante sogna di fare in carriera: rovesciata al volo, con portiere immobile. Giocata ad altissimo coefficiente di difficoltà, possibile solo grazie a doti fisiche e tecniche fuori dal comune.



Il cross di Carvajal Ronaldo lo va a recuperare in cielo e lo spedisce alle spalle di Buffon, spaccando la partita e frantumando ogni speranza bianconera. Dalle tribune dello Stadium si levano applausi per un gesto che rimarrà negli occhi dei tifosi e sulle copertine della Champions a lungo, ma lui ha ancora fame. E primo del fischio finale manda in porta Marcelo con un tocco da biliardo in area, poi ci prova ancora con un pallonetto su Buffon, e infine con un tiro velenoso sul primo palo.



Sono 9 reti in 6 gare alla Juventus, Zidane e Santos (ct del Portogallo) l’hanno aiutato a durare nel tempo, cambiando il suo modo di giocare. Cristiano a 31 anni ha capito di poter fare la differenza come e forse più di prima da centravanti, ruolo decisamente meno dispendioso rispetto a quello di esterno di attacco. E ultimamente accetta anche di saltare qualche partita, per preservarsi in vista di quelle decisive. Niente Las Palmas per presentarsi al 100% contro la Juventus allo Stadium, a occhio e croce riposare in Liga non gli ha fatto male…

