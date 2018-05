Ronciglione, domenica da sogno. Oroni: «Ci meritiamo l'Eccellenza»

di Paolo Baldi

Inizia domenica il cammino verso il campionato di Eccellenza del Ronciglione United. La formazione viterbese allenata da Alessandro Oroni, gioca in casa il primo turno dei play-off contro l’Atletico Morena. L’appuntamento è fissato al comunale alle 11 dove è previsto il tutto esaurito. «Giocare questa gara per noi è un premio – dice il tecnico originario di Capranica -. Soprattutto pensando a quello che abbiamo costruito nel corso di questo campionato. E' una gara importante, inutile nasconderlo, che proveremo a vincere per andare più avanti possibile in questa competizione. Sarebbe bello concludere questa stagione approdando nel massimo campionato regionale visto che Ronciglione è rimasto sempre sulla porta».

Non ci sono ne squalificati e ne infortunati nel Ronciglione. La formazione rossonera si è piazzata al secondo posto del girone A di Promozione con 60 punti. Per dodici giornate ha occupato anche la prima casella della classifica e non è mai scesa oltre il terzo posto.

