Paolo Baldi

La promozione in serie D Ladispoli, ha spalancato le porte dell'Eccellenza al Ronciglione. La società viterbese pertanto per la prima volta nella sua storia la prossima stagione disputerà il massimo campionato regionale di calcio.

In campionato i ronciglionesi sono arrivati secondi, nei play-off hanno vinto con il Morena e perso la semifinale contro la Pro Roma e anche quello per il terzo a quarto posto contro il Sora. Ma ora si festeggia.

«Ci siamo arrivati con una settimana di ritardo, ma va bene lo stesso - dice il tecnico confermato Alessandro Oroni - A volte si vince anche senza giocare. Ora ci metteremo al lavoro per costruire la rosa. Non ci sono più le incertezze. Già ci siamo incontrati con i dirigenti ora non resta che definire i programmi. Comunque la prima stagione sarà di assestamento».

Tra i probabili confermati ci sono Mattia Luciani, Simone Provinciali, Mattia Menichini e Alessandro Paolessi. Tra i giovani quasi certa le conferme di Lo Bue, Cordelli, Soccorsi e Verzari. Da oggi, per il presidente Luca Serafinelli e i dirigenti Manuele Federici, Giorgio Serafinelli, Franco Ricci, il diggi Francesco Casarola e il diesse Franco Antolini, inizia una nuova era calcistica.

