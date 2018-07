Ronciglione, dal Montespaccato in arrivo il difensore Davide Grotta

di Nicola Gentile

Dopo Daniele Bricchetti, Manuel Giordano, Andrea Moretti e Niccolò Valentini, c'è un altro arrivo in casa del Ronciglione United, che debutterà, per la prima volta nella sua storia, nel prossimo campionato di Eccellenza. La dirigenza viterbese, sta infatti chiudendo per il passaggio di Davide Grotta dal Montespaccato. Difensore di classe '98, per Grotta si tratterebbe di un ritorno nel Viterbese, dato che prima di approdare al club romano ha vestito la maglia del Monterosi.

