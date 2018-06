Ronciglione, Bricchetti ha detto sì. In arrivo anche l'attaccante Moronti

di Ugo Baldi

Squadre di Eccellenza della Tuscia: si muovono Ronciglione United e Montalto che saranno le uniche due squadre viterbsi ai nastri di partenza del massimo campionato regionale.

In casa United è certo l’arrivo del centrale difensivo ex Monti Cimini e Flaminia Daniele Bricchetti strappato alla concorrenza delle squadre umbre.

Se ne andrà l’attaccante Simone Provinciali per motivi di lavoro, che nell’ultima stagione ha chiuso al comando della classifica cannonieri in Promozione.

Ora per la compagine allenata dal tecnico Alessandro Oroni è scattata la caccia al sostituto. I primi nomi sono quelli di Manuel Vittorini che saluterà Montalto è quello di Enrico Polani, ex Viterbese.

Anche il Montalto si muove: l’attaccante Rodolfo Moronti che piace anche al Ronciglione ed il centrocampista ex Polisportiva Monti Cimini Christian Chirieletti sono gli obiettivi In difesa c’è un certo interesse per l’ex Tor Sapienza Luca Ceccocci. Nella lista della formazione montaltese c’è anche l’attaccante del Ladispoli ( trenta reti in due stagioni) Andrea Marvelli.

