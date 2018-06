Argentina, Maradona show in tribuna: balli e dito medio

«Grazie a Dio», chiosa sui social Maradona, che è stato altrettanto protagonista in tribuna. El Pibe ha prima postato per mille selfie con tifosi, poi ballato con una fan nigeriana; al gol di Messi ha alzato le braccia al cielo con un esplicito 'gracias a Dios', poi si è addormentato, ha risentito di un leggero malore nell'intervallo tanto da esser portato nel suo box per le cure. Poi a fine partita, al gol del 2-1, l'esplosione di rabbia con un doppio dito medio, chissà a chi. «Al gol della Nigeria - ha ripreso il racconto di Messi, dallo spogliatoio, dopo aver pianto a fine partita in campo - ci siamo fatti prendere dai nervi, dall'ansia. Ora la gioia è tanta quanto è stata la sofferenza. Uscire sarebbe stata una grande ingiustizia. Per fortuna la gente ci è sempre stata vicina, senza dare ascolto a tutte le cazzate che si dicevano su di noi...». Ma a che punto è l'Argentina? «È pazzesco soffrire così, ma in troppi dimenticano che questo è il Mondiale, e nessuno ti regala nulla: basta guardare quanto hanno sofferto ieri Spagna e Portogallo, che dovevano andare sul facile». Infine il Var: «Ci ha penalizzato: è un sistema strano, non so se era davvero rigore. Il fatto è che con questo nuovo sistema paghi ogni minima cosa..».



