Brasile, Neymar lacrime e tuffi

di Gianfranco Teotino

Giù le mani da Neymar. Come si dice in brasiliano, cioè in portoghese, i panni sporchi si lavano in famiglia? Dopo la vittoria, in extremis, con la Costa Rica, O Ney è stato rimproverato per i suoi atteggiamenti sia dai compagni più anziani sia dallo stesso ct: deve smetterla di litigare con gli arbitri e, soprattutto, deve evitare atteggiamenti intollerabili come quello dell’insulto indirizzato a Thiago Silva, “colpevole” di avere buttato a lato un pallone per permettere i soccorsi agli avversari....

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO