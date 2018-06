La guerra dei bomber: per super Ronaldo serve un Kane da guardia

di Alfredo Spalla

Cristiano Ronaldo riparte dallo Stadio Lužniki di Mosca, che dieci anni fa gli regalò la prima Champions contro il Chelsea. Ieri come oggi, il portoghese si presenta come l’uomo pronto a prendersi i riflettori. Nel 2008 fu miglior marcatore (8 centri) e miglior giocatore del torneo, rifilando ai Blues di Avraham Grant il gol dell’1-1 nei 90’ della finale, ma facendosi bloccare da Cech ai rigori. L’impresa mondiale è ben diversa, ma l’ambizione di Ronaldo, nonostante l’Europeo e le 4 Champions vinte, è rimasto intatta. «Non accettate inviti a cena da lui, è troppo salutista», ha scherzato l’ex compagno Evra ricordando una serata trascorsa insieme a Cr7 all’insegna di acqua e insalata, spiegando in parte la sua longevità sportiva.



