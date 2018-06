La ricetta di Ronaldo: «Lavoro per serate come questa e credo in me stesso»

«Io da tanti anni lavoro per questo, per vivere giornate così, e ho molta fiducia in me stesso». Nel dopopartita di Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo spiega in questo modo la propria maiuscola prestazione a Sochi, che ha permesso al Portogallo di rimanere imbattuto contro la Spagna. «Io però non parlerei solo di me stesso - ha aggiunto con modestia il fuoriclasse portoghese, autore di una tripletta -, perché vorrei sottolineare lo spirito di reazione di tutta la squadra. Ci siamo trovati sotto dopo essere passati in vantaggio ma non ci siamo mai arresi, e alla fine questo pareggio per 3-3 contro la Spagna è un risultato giusto. Gli spagnoli hanno avuto un maggiore controllo del gioco, noi le nostre occasioni, che abbiamo sfruttato. Credo proprio che gli spettatori non si siano annoiati». «Il Portogallo si è ben comportato contro una delle principali candidate al titolo - ha detto ancora Ronaldo – e questo vuol dire che anche noi possiamo avere delle ambizioni. Faremo un buon Mondiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA