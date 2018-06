Egitto, Salah in campo martedì in campo contro la Russia

Il popolo egiziano, social e non, esulta. Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, con un tweet, infatti, annuncia che il proprio assistito «è sicuramente disponibile», e che, «contro la Russia, sarà sicuramente in campo», nella seconda sfida del Girone A in programma martedì 19 a San Pietroburgo, con inizio alle 20. I suoi Mondiali, dunque, cominceranno proprio contro i padroni di casa, dopo che il ct Hector Cuper lo aveva lasciato a riposo nell'esordio perso di misura contro l'Uruguay. Dalla sera del 26 maggio, a Kiev, in occasione della finale della Champions persa dal Liverpool contro il Real Madrid, Salah non gioca una partita ufficiale. Quella volta, dopo pochi minuti e un intervento a dir poco brusco dello spagnolo Sergio Ramos, Salah finì anzitempo negli spogliatoi con una sublussazione della spalla che ne mise addirittura in dubbio la partecipazione alla rassegna iridata russa. Adesso, il capocannoniere dell'ultima Premier League è pronto a tornare, per tenere a galla l'Egitto, costretto a tutti i costi a ottenere un risultato positivo contro i padroni di casa, reduci dal pirotecnico esordio (5-0) contro la modesta Arabia Saudita. Per i 'Faraonì è una partita da dentro o fuori. Un altro ko segnerebbe la fine dell'avventura nel terzo Mondiale, ma anche un pareggio potrebbe essere valutato negativamente nell'economia della classifica di un girone che sembra segnato solo per l'Arabia Saudita, uscita con le ossa rotte dalla sfida inaugurale. Con un Salah in più, per l'Egitto, di certo, comincerebbe un altro Mondiale. Ecco il perché della festa di un intero popolo che trepida per il 'suò piccolo-grande bomber. Tutti aspettano Salah. (ANSA).

