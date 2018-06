Egitto, Salah: «Sono pronto». Il ct Cuper: «Può giocare»

A meno di nuovi imprevedibili 'dietrofront', Momo Salah giocherà contro la Russia. La stella dell'Egitto ha infatti scritto su Instagram «pronto per domani», poi il ct dei Faraoni Hector Cuper, in conferenza stampa, ha confermato che «Salah è in buone condizioni, lo abbiamo provato in allenamento e penso che possa giocare. Per noi è molto importante».



«Salah è uno dei top ten del mondo e per è un onore allenarlo - ha detto ancora Cuper -. Ha molto talento e gioca per la squadra. Questo per me è fondamentale. Nessuno può negare che per noi sia importante, lo dico con rispetto per tutti gli altri. Ha una capacità incredibile negli ultimi 20 metri, lo ha dimostrato nel Liverpool e prima ancora nella Roma. Lui è un'arma importante per il nostro attacco e ammetto che quando non c'è la sua assenza si sente. Spero proprio che domani possa esserci, penso di sì». «A livello sociale è un ragazzo generoso - aggiunge Cuper - ma io come allenatore dell'Egitto mi dedico solo agli aspetti calcistici».



