Islanda, una gita di classe sognando all'ombra del Cremlino

di Matteo Sorio

L’Islanda ha cominciato a flirtare col mondiale russo due anni fa in Francia. È più o meno la stessa di allora. Quando le orecchie del pallone, agli Europei griffati Portogallo, s’imbottirono del geyser sound. Ecco perché ci si sente dentro a una storia guardando facce come quella di capitan Gunnarsson, una barba che dice tutto, o quella della boa offensiva Finnbogason, uno che gioca nell’Augusta in Bundesliga ma tempo fa passava per le giovanili della Torres e dopo la sgridata all’Argentina (suo il gol dell’uno a uno) è tenuto d’occhio adesso anche dalla serie A (Bologna). Una storia lasciata lì il 3 luglio 2016 – cinque a due per la Francia ai quarti dell’Europeo transalpino – ripresa l’altro ieri con il regista di video musicali e pubblicitari Halldorsson che parava il rigore a Messi e adesso attesa dal bivio di Volgograd, oggi pomeriggio (ore 17 in Italia), dove davanti ai Blu del nord si para la Nigeria: gli africani per non salutare Russia 2018, quelli del ct Hallgrimsson per mettersi sul binario della qualificazione.



