Mondiali, Kolarov: presidente e operaio. L’esordio è una punizione divina

di Ugo Trani

Il Presidente, come lo chiamano a Trigoria per i suoi discorsi motivazionali, è entrato nel mondiale con il piede sinistro e quindi nello stesso modo con cui si è ripresentato, il 20 agosto scorso a Bergamo, in serie A, dopo i 7 anni passati in Premier con il City. Kolarov ha messo subito il suo timbro contro il Costa Rica, telecomandando da 27 metri quel mancino per superare la barriera e beffare Acosta: 0-1, alla Samara Arena. Identico risultato di 10 mesi fa, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Sempre punizione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO