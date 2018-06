Russia 2018, Maradona elogia l'Inghilterra e augura buon compleanno a Messi

L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha elogiato il gioco di squadra messo in mostra dall'Inghilterra nella vittoria per 6-1 contro Panama ed ha detto che questo è il riflesso del buon lavoro svolto dagli inglesi dalle divisioni inferiori. «Ecco quanto è buono e quanto bene hanno fatto, perché non credo che il merito sia tutto dell'allenatore (Gareth Southgate), sono campioni Under-17 e Under-20. Questo parla chiaramente, sono ragazzi forgiati che l'Inghilterra prima non aveva», ha detto Maradona nel corso del programma «De la Mano del Diez», in onda su Telesur. «Mi piace che giocatori come Sterling, Kane, Stones, o Vardy, ora diano un altro tocco, vogliano giocare e bene». È anche vero che l'Inghilterra non ha trovato avversari troppo impegnativi, soprattutto nel successo con Panama con una «tripletta» di Harry Kane, anche se Maradona si è detto felice del primo gol panamense ai Mondiali. «A me ha scaldato il cuore quando hanno segnato il loro primo gol, perché la gente esultava sugli spalti come se avesse vinto la Coppa del Mondo», ha detto l'ex campione del mondo a Messico 1986. Maradona non poteva fare gli auguri di buon compleanno alla stella argentina Lionel Messi che festeggia i suoi 31 anni. «Vorrei parlare con Leo, dirgli che non è colpevole di nulla, assolutamente di nulla, che lo adoro come sempre, che lo rispetto come sempre, per me ha giocato un mondiale eccezionale (Sudafrica 2010) e ogni portiere non vorrebbe trovarselo di fronte e nel giorno del tuo compleanno ti dedichiamo questo programma».



L'ex capitano dell'Argentina ha poi elogiato la «forza mentale» della Germania nel trionfo per 2-1 contro la Svezia, grazie ad un gol sui calcio di punizione di Toni Kroos al 95' anche se ha giocato con un uomo in meno per più di dieci minuti. «I tedeschi hanno grande forza mentale, io credo che la Germania, più che la preparazione fisica e la preparazione che può dare il tecnico, ha una forza mentale e sa che deve sempre andare avanti». Secondo 'Il Diecì la vittoria tedesca era «giusta», perché «hanno attaccato per tutto il tempo», anche quando erano in inferiorità numerica, mentre gli svedesi si sono solo chiusi ed hanno finito per pagare con la sconfitta. Ora il Messico guida il gruppo F seguito dalla Germania e nell'ultima giornata i tedeschi affronteranno la Corea del Sud da favoriti mentre Messico e Svezia si scontreranno per definire la qualificazione agli ottavi. Maradona ha espresso il suo favore per il «tri». «Sono un tifoso del Messico perché ha animato questo primo turno, non era facile perché nella prima sfida ha avuto molti debuttanti, molti nuovi giocatori, e il Messico ha mostrato che può battere la Svezia», ha detto Maradona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA