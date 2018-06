Cristiano Ronaldo contro Messi (a distanza): fuori la verità

di Gianfranco Teotino

L’incubo di Messi si è materializzato anche nella notte della vigilia del Pallone d’Oro Day al Mondiale. Gli hanno piazzato davanti alla finestra della sua stanza a Kazan un murales celebrativo proprio di Cristiano Ronaldo. Cioè: quella specie di affresco, chiamiamola pure street art, c’era già, naturalmente, sull’edificio di fronte, ma l’Argentina si è sistemata proprio nell’albergo che era stato occupato dal Portogallo l’anno scorso per la Confederations Cup. Poco importa che all’ultim’ora il Comune di Kazan abbia commissionato un’opera simile dedicata a Messi. La beffa ormai era consumata. Come se ce ne fosse bisogno. E’ dal primo giorno che qui in Russia l’erede, per molti ancora incompiuto, di Maradona deve fare fronte al rivale. Uno, nessuno o tutte e due. Il destino dei due migliori del mondo si compirà in questo sabato di grande calcio.



