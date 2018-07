Pelè incorona Mbappé: «Nella storia dei Mondiali, ora sei in buona compagnia»

Pelè incorona Kylian Mbappé dopo la doppietta rifilata all'Argentina che ha spedito a casa Messi e compagni. La leggenda del calcio brasiliano e mondiale, sui social, si è congratulato con l'attaccante del PSG, decisivo in una rassegna iridata ad appena 19 anni.



«Congratulazioni, Kylian - si legge, sulla pagina Twitter di Pelè - Segnando due volte in una partita dei Mondiali in così giovane età sei finito in buona compagnia! Buona fortuna per le altre partite. Eccetto contro il Brasile!». Mbappé è il primo Under 20 ad avere realizzato una doppietta ai Mondiali proprio dopo Pelè che nel 1958 fece altrettanto nell'edizione dell'allora Coppa Rimet disputata in Svezia e vinta dalla Seleçao.



Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against🇧🇷! 😅/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o 🇧🇷! https://t.co/DW0XcJF49m — Pelé (@Pele) 30 giugno 2018

