Serbia, la federcalcio attacca la Fifa: «Ci hanno derubato»

«L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato». Così il capo della federcalcio serba Slavi?a Kokeza ha commentato la partita Serbia-Svizzera, arbitrata dal tedesco Felix Brich e finita 2-1 in rimonta per la nazionale elvetica. «Il problema non è solo la Var, ma le persone che nominano gli arbitri. Sappiamo molto bene che più della metà della popolazione svizzera è composta da tedeschi. Lo staff tecnico, i giocatori, tutti i serbi sono delusi dalla condotta ingiusta della Fifa».



