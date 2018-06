Rocchi e i suoi fratelli: una serata storica per la video assistenza

di Roberto Avantaggiato

Eccola la prima volta. Il debutto sul campo della Var. Che è sempre più una questione italiana, in un Mondiale in cui l’Italia (squadra) non c’è. Se Irrati s’è preso la scena, giovedì pomeriggio come primo arbitro Var della storia del torneo intercontinentale, Rocchi ieri è stato il primo arbitro a convalidare le sue decisioni dopo l’intervento della Var. L’arbitro italiano, che ha dimostrato di essere in gran forma, non ha avuto bisogno di consultare il video a bordo campo, ma si è avvalso di semplici silent ceck, che altro non sono che una comunicazione audio via auricolare con chi sta davanti al video nella centrale di Mosca (la gara si giocava, invece, a Sochi, quasi 1.400 chilometri di distanza).



