Russia 2018, Irrati è il primo Var della storia mondiale. Designato per Russia-Arabia Saudita

Nestor Pitan, argentino, è l'arbitro designato per la partita di apertura della Coppa del Mondo FIFA 2018, in programma tra Russia e Arabia Saudita allo Stadio Luzhniki di Mosca. Sarà assistito dai connazionali Juan Pablo Bellati e Hernan Maidana, con Sandro Ricci dal Brasile designato come quarto ufficiale.

Il primo Var (Video Assistant Referee) della storia del Mondiale è l'italiano Massimiliano Irrati, il cui team sarà composto anche dall'argentino Mauro Vigliano (AVAR 1), dal cileno Carlos Astroza (AVAR2) e dall'altro italiano Daniele Orsato (AVAR3).



Nestor Pitana è il secondo arbitro argentino che partecipa a due edizioni della Coppa del Mondo. Prima di lui, c'è stato Norberto Coerezza, che ha diretto due partite nel 1970 e uno nel 1978. Pitana è uno degli arbitri più esperti del Sud America. Ha fatto il suo debutto nel campionato argentino nel 2007 ed è diventato internazionale nel 2010. Alla Coppa del Mondo FIFA del Brasile del 2014, ha diretto quattro partite tra cui Francia-Germania nei quarti di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA