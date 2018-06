Russia 2018, 64 partite in chiaro e in esclusiva su Mediaset: «Il Mondiale più bello di sempre»

di Salvatore Riggio

A una settimana dall’inizio del Mondiale di Russia 2018, Mediaset ha presentato il palinsesto dedicato alla rassegna iridata. E i numeri sono il segnale dell’impegno che ci.sarà da Cologno Monzese. Sessantaquattro partite del Mondiale, tutte in diretta, tutte in chiaro e tutte in HD, a cui si aggiungono oltre mille ore di programmazione, 500 di live con quattro canali dedicati: canale 5, Italia Uno, Canale 20 e Mediaset extra. «Questa è una giornata di festa - rivela l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi - , sono contento perché si è già visto il nostro Dna. Per noi è una grande responsabilità, facciamo tanto calcio, ma il Mondiale è una prima volta. Lo tratteremo come non si è mai visto, in modo spettacolare, allegro e brillante».

LA PROGRAMMAZIONE

«Sarà il Mondiale più bello di sempre», ha aggiunto il direttore di Premium Sport, Alberto Brandi, riprendendo il concetto più volte espresso da Gianni Infantino, presidente della Fifa. Una squadra di 8 telecronisti e 7 talent che potrà contare sulla presenza da inviato speciale del vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti. Sette i programmi che accompagneranno i telespettatori dalle 8 di mattina fino a tarda serata. È stata ufficializzata la presenza di Belen Rodriguez in Balalaika, programma di intrattenimento con la Gialappa's Band nella seconda serata di Canale 5.



Ecco la programmazione:

- Buongiorno Mosca dalle 8 su Mediaset Extra (Dario Donato)

- Casa Russa: alle 11.15 su Italia1 (Monica Bertini)

- SportMediaset delle 13 Italia1 (Mikaela Calcagno)

- Mondiali Mediaset LIVE (Giorgia Rossi, pre partita) Canale20 + canale della partita

- Tiki Taka Russia Italia1 alle 22 (Pierluigi Pardo e Andrea Pucci) dopo le partite in prima serata su Italia1

- Balalaika alle 22 su Canale5 dopo i match in prima serata su Canale5

- Gialappa's sulle radio e Mediaset Extra

© RIPRODUZIONE RISERVATA