Russia 2018, Afd attacca Ozil: «Germania torni tedesca»

I politici di Alternative fuer Deutschland, partito tedesco di ultradestra che alle ultime elezioni ha conquistato molti seggi nel Bundestag, non hanno dubbi su chi ritenere responsabile dell'eliminazione della nazionale dai Mondiali: gli stranieri. «Ai prossimi mondiali di nuovo una squadra veramente tedesca», ha chiesto via twitter l'assessore berlinese Jessica Biessman, «Senza Oezil avremmo vinto», ha twittato il deputato Jens Maier, aggiungendo la foto di Oezil e la didascalia «Contento, mio presidente?».



Il riferimento di Maier è alla polemica scoppiata un mese fa in seguito ad uno scatto che ritraeva i due giocatori della nazionale di calcio tedesca di origine turca, Mesut Oezil e Ilkay Guendogan, sorridenti al fianco del presidente turco, Recep Tayyp Erdogan. I due giocatori sono stati accusati, in quell'occasione, di essersi lasciati strumentalizzare dal presidente turco e hanno dovuto scusarsi pubblicamente. Il portavoce del partito tedesco di estrema destra Afd, Christian Lueth, ieri sera scriveva su twitter: «Oezil può essere contento, tanti auguri a Erdogan». Il deputato Afd a capo della commissione affari legali al Bundestag, Stephan Brandner, si è spinto fino a paragonare l'allenatore Joachim Loew e Angela Merkel, postando un foto-collage della cancelliera con la testa di Loew e la didascalia: «ce la possiamo fare», la famosa frase pronunciata da Merkel all'inizio della crisi dei rifugiati.

