Russia 2018, allarme Brasile per Neymar: l'allenamento dura solo 15'

Allarme Neymar dal ritiro del Brasile. Il n.10 della Selecao, con un nuovo look, ha infatti abbandonato l'allenamento dopo appena 15 minuti, rientrando negli spogliatoi accompagnato dal fisioterapista e toccandosi la caviglia. Probabile che si tratti solo di un riposo precauzionale ma la cosa non ha lasciato indifferenti i tifosi verdeoro. Il prossimo impegno del Brasile è in programma venerdì alle 14 contro la Costa Rica.

