Russia 2018, Andersson: «Grande gruppo, la Svezia ha meritato»

Visibilmente felice ma non ancora del tutto soddisfatto il ct della Svezia Janne Andersson festeggia il passaggio ai quarti di finale del Mondiale dopo l'1-0 contro la Svizzera. «È una sensazione surreale quella di essere in piedi a bordocampo e sentire i tifosi che gridano il tuo nome ma il calcio è uno sport di squadra e questa squadra per me significa molto - ha detto Andersson dopo la partita -. Stiamo tutti lavorando duro l'uno per l'altro sia dentro sia fuori dal campo. Sappiamo di essere una buona squadra e che tutti i nostri successi sono meritati. Dobbiamo però assorbire tutto in fretta perché abbiamo un'altra partita sabato. Non siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto - ha precisato il ct svedese - voglio vincere anche il prossimo match». La delusione in casa Svizzera è evidente e non la nasconde il ct degli elvetici Vladimir Petkovic che comunque si è congratulato con la Svezia. «Una volta che sono passati in vantaggio si sono dimostrati un ostacolo difficile da superare. Avremmo dovuto fare meglio - ha aggiunto l'allenatore della nazionale svizzera - ma le nostre prestazioni sono state sotto la sufficienza e non sono bastate per vincere la partita. Negli ultimi 10-15 minuti abbiamo cercato di giocare con più emozioni e le cose, penso, sono andate meglio. Ma alla fine non è stato sufficiente».

