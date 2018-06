Argentina, i consigli di Maradona: «Servono Pavon e Higuain»

di Redazione Sport

Diego Armando Maradona è tornato per un attimo a vestire i panni da ct dell'Argentina e guardando al match di giovedì con la Croazia ha dispensato consigli al tecnico Sampaoli dopo il deludente pareggio per 1-1 dell'Albiceleste all'esordio mondiale contro l'Islanda. Durante la trasmissione televisiva 'De la mano con el diez' su Telesur, Maradona ha chiesto all'allenatore di mettere in campo forze nuove: il centrocampista offensivo del Boca Juniors, Cristian Pavon, e l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain. «Spero che effettui dei cambi di formazione, adoro Pavón e spero che a centrocampo ci sia qualche novità; lo dico con dolore ma credo che Aguero non abbia nelle gambe i 90 minuti -ha proseguito il 'Pibe de orò-. Credo possa essere questa la chiave di svolta: Pavon e Higuain». Per quanto riguarda le altre, Maradona parla anche del debutto del Brasile contro la Svizzera sottolineando che, tranne il gran gol di Coutinho, la Selecao «non ha mostrato niente». E sull'esordio della Colombia con il Giappone avverte: «È una Nazionale da tener d'occhio» vista la forza d'urto in attacco con Radamel Falcao e James Rodríguez e l'appoprto di Cuadrado.

