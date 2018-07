Terzo posto e trono dei bomber: la finalina Belgio-Inghilterra vale doppio

di Alberto Abbate

La finalina di coda non passa mai di moda. Anche se la delusione è ancora tanta, Belgio e Inghilterra sono infatti pronte a sfidarsi per il bronzo a testa alta. Il rimpianto di non essere le protagoniste di domani sera rimane, ma a tante altre big è andata peggio in questo sorprendente mondiale. Fuori nelle semifinali, vogliono comunque togliersi lo sfizio del terzo posto, le due nazionali. Il tweet dal Regno Unito è una ventata d'orgoglio per la bella cavalcata: «Fa male, ma si sorride ancora». Nessuno d'altronde, prima dello sbarco in Russia, puntava troppo sui ragazzi di Southgate, eliminati soltanto nei supplementari dalla Croazia, anzi dallo scarpino letale di Mandzukic.



Così come in pochi credevano nella maturazione dei Diavoli Rossi, nonostante nel proprio girone G avessero abbattuto nel terzo turno proprio l'uragano Harry Kane e compagni grazie a una perla di Januzaj. Che tra l'altro oggi alle 16, a San Pietroburgo, non sarà nemmeno nella formazione titolare. Il ct Martinez tuttavia, a gara in corsa, avrà un'altra cartuccia da sparare.



ATTACCHI SUGLI SCUDI

Belgio-Inghilterra si gioca tutta davanti. Sarà sfida nella sfida sotto porta fra i bomber più prolifici di questa competizione. In ballo oggi in Russia c'è la vetta della classifica cannonieri. In particolare, ecco il duello fra due numeri nove di maglia e di fatto. Harry Kane, attuale capocannoniere del torneo con 6 reti, contro Romelu Lukaku, 4 gol fino a qui come Cristiano Ronaldo. L'inglese è in vantaggio sia nella lotta al titolo di miglior cecchino, sia nelle scommesse sui marcatori di oggi. Lukaku potrà però contare sul miglior assist-ma (2) del torneo ancora in corsa con Griezmann e Giroud della Francia, a pari merito: Hazard è pronto a incidere come alla prima giornata. 3-5-2 Si prevede comunque qualche cambio nel Belgio, che punta a centrare la sesta vittoria nel mondiale. Incertezza sul modulo (3-4-2-1 o 3-5-2). In porta Courtois, con la difesa formata da Vertonghen, Kompany e Alderweireld. In mediana Witsel-Fellaini, sulle corsie esterne dovrebbero agire Carrasco e Chadli, a meno che Martinez non decida di inserire Dembelé spostando sulla fascia De Bruyne al posto di Carrasco. Scontato invece il 3-5-2 british con un doppio cambio sugli esterni: Walker al posto dell'infortunato Trippier, Rose per Young a sinistra. Comunque vada, il ct Southgate in patria, è già il re della nuova Inghilterra.

