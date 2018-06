Russia 2018, biglietti falsi e case inesistenti: la truffa ai tifosi corre sul web

di Giuseppe d'Amato

MOSCA Nessuno in Russia è ancora arrivato a pensare di vendere agli stranieri San Basilio o il mausoleo di Lenin - come a Roma è già successo con la fontana di Trevi -, ma a piazzare biglietti inesistenti o ad affittare favolosi appartamenti immaginari, questo certamente sì. Stando alle prime ricostruzioni della polizia federale, solo i tifosi cinesi ci avrebbero rimesso più di un milione di dollari in una mega-truffa, iniziata in primavera. L'ex direttore di una squadra di calcio della serie A russa, Eldar Isaev, è finito in manette lunedì scorso. Il manager si era fatto consegnare il denaro da circa un migliaio di ignari clienti dell'Impero celeste per organizzare la loro trasferta Mundial. Tutto era andato bene per la compilazione della tessera del tifoso, primo passo obbligatorio per poter poi acquistare i preziosi tagliandi. Poi l'8 giugno gli intermediari, che avrebbero dovuto quel giorno consegnare i biglietti nell'ufficio di Isaev a Mosca e fornire le prenotazione per gli alberghi, si sono dileguati e i loro telefoni cellulari hanno smesso di funzionare. I cinesi furibondi non ne hanno voluto sapere delle rassicurazioni del manager russo e si sono rivolti subito alle Forze dell'ordine, che hanno fermato anche la moglie di Isaev.

