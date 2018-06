Russia 2018, Brasile: Douglas Costa infortunato salterà la sfida contro la Serbia

Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella con la Serbia. L'attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha accusato un fastidio alla coscia destra. Il medico della nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar non si è sbilanciato sui tempi di recupero ma sicuramente salterà la partita con la Serbia. Ancora out Danilo infortunatosi giovedì in allenamento.



