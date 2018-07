Russia 2018, c'è Brasile-Belgio: in campo lo spettacolo

di Gianfranco Teotino

Sarà “um grande jogo, um jogo bonito”. Una grande partita, una partita bellissima. Ne sono convinti tutti, non soltanto Tite, il ct che ha trasformato in soli due anni la Selecao sbandata del dopo Mineirazo in una squadra forte, equilibrata, razionale, nella quale il talento dei giocatori più tradizionalmente “brasiliani” è miscelato al punto giusto con solidità e fisicità. Allo stesso modo, qualità e mutuo soccorso, è stato costruito il Belgio. Non si nasconde neppure...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO