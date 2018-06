Russia 2018, ciò che resta dell'Italia al Mondiale

di Mimmo Ferretti

Ventuno son stati già rispediti al mittente perché eliminati; uno, invece, era stato cacciato subito dopo i lvia perché brutto, sporco e cattivo, a dire del suo cittì. In Russia, occhio ai numeri, sono rimasti trentasei “italiani”, cioè giocatori de lnostro passato campionato. Se ne sono dovuti andare (a testa bassa) i sette della Polonia, li hanno seguiti (a testa alta) i cinque del Senegal, hanno salutato con mille rimpianti i quattro della Serbia accompagnati all’uscita, e non senza sorpresa, dall’unico tedesco della nostra Serie A, lo juventino Khedira. I campioni d’Italia, nonostante i ko di Benatia e Szczesny, vantano il gruppo più folto con otto rappresentanti, quattro dei quali in campo oggi tra Argentina, Uruguay e Francia. La Croazia, la Svizzera, la Seleccion e la Celeste sono ancora in corsa per il titolo iridato con cinque figli del nostro calcio e la probabilità che un “italiano” diventi campione del mondo non sono poche.A patto che ad alzarel a Coppa del Mondo non sarà una tra Russia, Giappone,Messico e Inghilterra, zero “italiani” in rosa. E non per colpa loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA