Russia 2018, Cristiano Ronaldo all'esame di spagnolo

MOSCA Allenatore per caso. Da un ottavo posto in Serie B, con l'Oviedo, alla panchina della Spagna. Ma il curriculum di Fernando Hierro, tutt'altro che ritoccato, è quello di una bandiera della Seleccion: 89 presenze e 29 gol, da difensore, in nazionale. Per non parlare dei cinque campionati vinti e delle 439 partite, con 102 gol segnati sempre da difensore, con il Real Madrid. Quel Real Madrid che nelle ultime 72 ore è passato come uno schiacciasassi sul presente e sul futuro della Spagna, dividendo il Paese, ma non perdendo niente del suo potere: per paradosso, dopo l'esonero di Lopetegui, in risposta allo schiaffo di Florentino, l'orgoglioso presidente federale Rubiales è stato costretto ad affidarsi a uno più madridista di Lopetegui. Un battesimo del fuoco. Hierro debutta, dopo un solo allenamento della squadra, niente meno che contro i campioni d'Europa in carica. Spagna-Portogallo è il match magari non più importante nel girone ci sono Marocco e Iran, non proprio due spauracchi ma certamente di più alto livello della prima fase. Proprio per questo va salutata con soddisfazione la designazione di Rocchi. La partita è delicata. Nessun rischio di non qualificazione, ma certo una vittoria o una sconfitta darebbero entusiasmo o lascerebbero scorie pericolose. Soprattutto in casa Spagna, vista l'esplosività dell'approccio. Hierro, pure protagonista di una gran litigata a favore di telecamere con il predecessore subito prima dell'esonero, ieri non ha voluto infierire: «Il lavoro svolto in preparazione del Mondiale sarà rispettato». In conferenza stampa si è presentato anche Sergio Ramos, uno dei giocatori che avevano cercato di salvare Lopetegui: «Non è stato piacevole, ma dobbiamo voltare pagina. Nessuno meglio di Hierro può coprire l'assenza di Julien».

LE SCELTE

La Spagna, prima di questo caos, era molto quotata per la vittoria finale. Del Portogallo invece non parla nessuno, nonostante Cristiano Ronaldo si presenti in condizioni migliori rispetto all'Europeo vinto e la squadra sia molto rinnovata e svecchiata. Sono dieci su ventitré i giocatori che non erano due anni fa in Francia. Il ct Fernando Santos non crede che le turbolenze spagnole potranno in qualche modo favorire i suoi. Giocherà Andre Silva? Protagonista assoluto delle partite di qualificazione, il milanista, dopo il cattivo campionato in Italia, corre il rischio di cedere il posto a Guedes, giovane molto interessante, che il Paris St. Germain potrebbe essere costretto a vendere per evitare le sanzioni di Financial Fair Play.

PORTOGALLO (4-4-2): 1 Rui Patricio; 21 Cedric, 3 Pepe, 6 Fonte, 5 Guerreiro; 11 B. Silva, 8 Moutinho, 14 Carvalho, 10 Joao Mario; 9 An. Silva, 7 Ronaldo. Ct Santos

SPAGNA (4-1-4-1): 1 De Gea; 12 Odriozola, 3 Piqué, 15 Ramos, 18 Alba; 5 Busquets; 21 Silva, 4 Thiago, 6 Iniesta, 22 Isco; 19 Diego Costa. Ct Hierro

Arbitro: Rocchi (Ita)

Tv: ore 20, Canale 5

