Tudor: «I ragazzi cresciuti con la guerra sono gli eroi di questa Croazia»

Tudor, venti anni dopo la semifinale mondiale persa contro la Francia, sarà rivincita?

«Le premesse, tecniche e tattiche, per la storica impresa ci sono tutte, un’occasione unica che non possiamo fallire».

Ma il pronostico dice Francia...

«Anche contro l’Inghilterra il pronostico era nettamente a favore degli inglesi...».

Quindi lei crede nel miracolo?

«Ci crede tutto il popolo croato, perché la squadra è forte, completa e ha acquisito anche la necessaria esperienza internazionale per arrivare fino in fondo».



